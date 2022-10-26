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Ekonomi

Akbank'tan sendikasyon kredisi açıklaması

Akbank, uluslararası piyasalardan 225 milyon dolar ve 177,5 milyon avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı.

Hatice Şenses Kurukız   | 26.10.2022
Akbank'tan sendikasyon kredisi açıklaması

İstanbul

Akbank, uluslararası piyasalardan 225 milyon dolar ve 177,5 milyon avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı.

Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Kredinin toplam maliyeti ABD doları ve avro kısımlar için sırasıyla Sofr + yüzde 4,25 ve Euribor + yüzde 4,00'dür." ifadelerine de yer verildi.

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