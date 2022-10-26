Akbank'tan sendikasyon kredisi açıklaması
Akbank, uluslararası piyasalardan 225 milyon dolar ve 177,5 milyon avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı.
İstanbul
Akbank, uluslararası piyasalardan 225 milyon dolar ve 177,5 milyon avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı.
Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Kredinin toplam maliyeti ABD doları ve avro kısımlar için sırasıyla Sofr + yüzde 4,25 ve Euribor + yüzde 4,00'dür." ifadelerine de yer verildi.