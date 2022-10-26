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Ekonomi

SAHA EXPO'da savunma sanayisi ile ilgili paneller düzenlendi

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Baykar olarak geçtiğimiz 20 yıl içerisinde Türkiye'de AR-GE'ye çok ciddi yatırımlarda bulunduk." dedi.

Tolga Yanık, Furkan Gençoğlu   | 26.10.2022
SAHA EXPO'da savunma sanayisi ile ilgili paneller düzenlendi

İstanbul

SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın ikinci gününde savunma sanayisi ile ilgili çeşitli başlıklarda paneller gerçekleştirildi.

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul’un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın ikinci gününde "Savunma Sanayinde Kadınlar", "Savunma Sanayinde Bölgesel İş Birliği İmkanları", "Savunma ve Güvenlik Alanında Uluslararası İş Birliği" ve "Değişen Küresel Güvenlik Konjonktüründe Savunma Sanayi İçin Riskler ve Fırsatlar" başlıklı paneller düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Danışmanı Murat Özdemir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Savunma Sanayinde Bölgesel İş Birliği İmkanları" paneline, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Tawazun Ekonomik Konseyi Üst Yöneticisi Tareq Abdulraheem Al-HOSANI ve EDGE Group Yönetim Kurulu Başkanı Faisal Al-BANNAI katıldı.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, panelde yaptığı konuşmada, Baykar olarak insansız hava araçları alanında çalıştıklarını ve 20 yıl önce çok ufak ölçekte başladıklarını söyledi.

Yıllar içerisinde sistemlerini yatırımlarla, inovasyonlarla geliştirdiklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bayraktar TB2, bütün dünyada bilinen bir aracımız. Bayraktar AKINCI ile stratejik bir kümeye devam ettik. Şu anda da Bayraktar KIZILELMA'nın gelişim aşamasındayız. Baykar olarak geçtiğimiz 20 yıl içerisinde Türkiye'de AR-GE'ye çok ciddi yatırımlarda bulunduk. Bütün bu sistemler ilk etapta Türk ordusuna ulaştırıldı. Geri bildirim mekanizmalarımızla birlikte bu ürünlerimizi olgunlaştırdık ve aynı zamanda ihracatta ivme yakaladık."

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