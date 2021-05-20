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Ekonomi

Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı

ÖTV tutarları, motorinde litre başına 0,5678 lira, 95 oktan benzinde 0,4661 lira ve LPG otogazda 0,5297 lira yükseltilirken, LPG tüpgazda ise ÖTV artışı yapılmadı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 20.05.2021
Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı

Ankara

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi.

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, ÖTV tutarları motorinde litre başına 0,5678 lira, 95 oktan benzinde 0,4661 lira ve LPG otogazda 0,5297 lira artırılmış oldu. LPG tüpgazda ise ÖTV artışı yapılmadı.

Böylelikle, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı toplamda 1,3313 lira, 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 1,5836 lira olacak.

Motorinin litresi üzerinden 1,2931 lira, LPG otogazda da 0,8107 lira ÖTV alınacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar Eşel-Mobil Sistemi kapsamında ÖTV'den karşılanıyor

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı maliyet artışının tüketicinin kullandığı petrol ürünlerine (motorin, benzin, LPG'ye) yansımaması amacıyla 17 Mayıs 2018'den bu yana Eşel-Mobil Sistemi uygulanıyor.

Bu kapsamda, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı artışlar pompa fiyatına yansımadan ÖTV'den karşılanıyor.

​​​​​​​Sistem yürürlükte olmasaydı, ÖTV tutarları, motorinde 2,0559 lira, 95 oktan benzinde 2,5265 lira ve LPG otogazda 1,7780 lira olarak uygulanacak, böylece 19 Mayıs 2021 itibarıyla motorinin 6,53 olan litre fiyatı 8,10 lirayı, 95 oktan benzinin 7,15 lira olan litre fiyatı 9,11 lirayı ve LPG otogazın 4,15 olan litre fiyatı 5,14 lirayı bulacaktı.

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