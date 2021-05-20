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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı personeline yönelik uzaktan eğitimlere bu yıl 150 bin katılım hedefliyor

Ticaret Bakanlığı, personeline yönelik düzenlediği uzaktan eğitimlere devam ederken, bu yıl 150 bin katılım öngörüyor.

Mustafa Çalkaya   | 20.05.2021
Ticaret Bakanlığı personeline yönelik uzaktan eğitimlere bu yıl 150 bin katılım hedefliyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda personelin niteliklerinin artırılması, gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla verilen eğitimlere devam ediliyor.

Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesince eğitime yönelik çalışmalar "2021 yılı hedefi 150 bin katılımcı" sloganıyla sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Bakanlık eğitim merkezinde, bu yılın ocak-nisan döneminde yeni tip koronavirüs salgınının gölgesinde, gümrük ve iç-dış ticaret konularında 87 program ve 100'ü aşkın farklı başlık altında eğitimler düzenlendi.

Bu eğitimlerden 2 bin 697 katılımcı canlı sanal sınıftan, 71 bin 663 katılımcı ise kayıtlı videoları izleyerek faydalandı. Yaklaşık 550 saati aşan kayıtlı video atama eğitim yöntemiyle kişisel ve mesleki-mevzuat gelişim eğitimleri verildi.

Katalog eğitimleri sekmesinden tüm kurum personelinin kayıtlı video atamalarına 7/24 ulaşabileceği imkan da sağlandı. Böylece yol, konaklama ve gündelik harcırah giderleri ile zaman ve iş kayıplarına meydan vermeden eğitimlerde büyük maliyet tasarrufları sağlandı.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda Bakanlık personellerinin yüzde 15'ine eğitim verilmesi hedefi, Ticaret Bakanlığınca personelin yüzde 92'sine eğitim verilerek yıl ortasında yakalanmış oldu.


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