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Ekonomi

Airbus, üretim hızını artırarak 84 uçak teslim etti

Avrupalı havacılık ve uçak üretim şirketi Airbus, kasım ayında 84 ticari uçağın müşterilere teslim edildiğini duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Airbus, üretim hızını artırarak 84 uçak teslim etti

Berlin

Airbus’tan yapılan açıklamada, şirketin kasımda 42 ülkeden müşterilere 84 uçak teslim ederek 2024 yılının en iyi teslimat performansını gösterdiği belirtildi.

Kasım 2023’te şirket 64 uçak teslimatı gerçekleştirmişti.

Şirket yavaş motor teslimatları nedeniyle yaz aylarında bu yılki üretim hedefini düşürmüştü.

Airbus, bu yılın başından beri 82 müşterisine 643 uçak teslim ederken, şirketin yıllık 770 uçak hedefine ulaşmak için Aralık'ta 127 uçak daha teslim etmesi gerekiyor. Aralık 2023’te şirket 112 uçak teslimatı yapmıştı.

Avrupa basınında ise Airbus’ın savunma ve uzay bölümünde toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 5’ine denk gelen 2 bin 43 kişiyi işten çıkarma planları yaptığına yönelik haberler yer aldı.

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