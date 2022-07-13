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Ekonomi

Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

Ağrı'da, ot biçme döneminin başlamasıyla sabah erken saatlerde tarlalarına giden çiftçiler, hayvanların kışlık yiyecek ihtiyacını gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Abdullah Söylemez   | 13.07.2022
Ağrı'da çiftçilerin tarlalarda zorlu mesaisi

Ağrı

Tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı kentte, çiftçiler bu yıl da sıcak havada zorlu mesaisine başladı.

Günün ilk ışıklarıyla tarlalarına giden çiftçiler, traktör ve tırpan yardımıyla biçtikleri otları üst üste yığıyor.

Çiftçilerin sıcak havaya rağmen gün boyu sürdürdüğü çalışmaların bir bölümü havadan görüntülendi.

Uzun uğraşlar sonucu biçilen ve hazır hale getirilen otlar, bir süre tarlada bekletildikten sonra traktörlerle köylere taşınıp hayvanların kışlık yiyecek ihtiyacı için kullanılıyor.


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