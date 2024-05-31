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Ekonomi

Afrika'dan 2022'de en az 435 ton altın kaçırıldı

Afrika kıtasından 2022'de en az 435 ton altın kaçırıldığı bildirildi.

Gökhan Kavak  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Afrika'dan 2022'de en az 435 ton altın kaçırıldı

İstanbul

İsviçre merkezli sivil toplum kuruluşu Swissaid'in "Afrika Altınının İzinde" adlı raporunda, Afrika ülkelerinden kayıt dışı olarak kıta dışına çıkarılan altın miktarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Afrika'da yıllık ortalama 321 ila 474 ton kayıt dışı altın üretildiği belirtilen raporda, 2022'de en az 435 ton altının kıta dışına kaçırıldığı kaydedildi.

Kaçırılan tonlarca altının Afrika ülkeleri için gelir kaybı olduğu vurgulanan raporda, yolsuzluk, yönetim krizleri ve silahlı çatışmaların kaybı derinleştirdiği ifade edildi.

Kıta genelinde altın kaçakçılığının geçmiş yıllara nazaran 2022'de iki kat arttığı bildirilen raporda, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'ın, Afrika altınının en büyük üç ihracatçısı olduğu belirtildi.

Raporda, 2022'de en fazla altın çıkarılan ülkeler Mali, Zimbabve ve Fildişi Sahili olarak sıralanırken, kayıt dışı altın üretiminin en çok Gana, Güney Afrika, Gine ve Burkina Faso'da yapıldığı açıklandı.

Öte yandan, raporda, Afrika'da çıkarılan ve kayıt dışı olan altın miktarının tahmin edilenden daha fazla olduğu kaydedildi.

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