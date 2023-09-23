Afetzede kayısı üreticilerine 1 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi gerçekleştirildi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, afetlerden zarar gören kayısı üreticilerine 1 Nisan-22 Eylül tarihlerinde 1 milyar 60 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Ankara
Bakan Yumaklı, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Yumaklı paylaşımında, "İyi günde, kötü günde her daim yanınızdayız. Afetlerden zarar gören kayısı üreticilerimize 1 Nisan-22 Eylül tarihleri arasında 1 milyar 60 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdik. Üreticilerimizin emeğine ve alın terine sahip çıkıyor, tarımsal üretimi sigorta altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.