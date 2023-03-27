Dolar
19.09
Euro
20.57
Altın
1,967.68
ETH/USDT
1,757.40
BTC/USDT
27,850.00
BIST 100
5,021.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

DASK'ın hasar ödemesi 6,5 milyar TL'yi aştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 6 milyar 502 milyon 813 bin 66 TL hasar ödemesi gerçekleştirdi.

Fatma Eda Topcu  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
DASK'ın hasar ödemesi 6,5 milyar TL'yi aştı

İstanbul

DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

Verilen bilgiye göre, bugün itibarıyla ulaşan hasar ihbar sayısı 416 bin 21 ve ödenen tazminat tutarı 6 milyar 502 milyon 813 bin 66 TL'ye ulaşırken, avans talebinde bulunan sigortalı sayısı 15 bin 10 oldu.

İhbar dağılımına bakıldığında, 21 bin 850'si pert, 27 bin 836'sı ağır hasarlı, 36 bin 129'u orta hasarlı, 330 bin 206'sı hafif hasarlı olarak açıklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğanşehir'de depremzedelere sıcak yuva olacak 952 kalıcı konut için çalışmalar sürüyor
Hataylı esnaf çöken dükkanının enkazına Türk bayraklarını çıkarmak için döndü
Hatay'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları 14 mahallede devam ediyor
Pazarcık'ta yaşamın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor
Dizilere konu olan geleneksel Çin tıbbında kullanılan "zombi mantarı" İstanbul'da görüldü

Benzer haberler

DASK'ın hasar ödemesi 6,5 milyar TL'yi aştı

DASK'ın hasar ödemesi 6,5 milyar TL'yi aştı

DASK'ın hasar ödemesi 4,5 milyar TL'yi aştı

DASK'ın hasar ödemesi 3,3 milyar TL'yi aştı

DASK, hafif hasarlı konutların tazminatını 72 saatte ödüyor

DASK, hafif hasarlı konutların tazminatını 72 saatte ödüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet