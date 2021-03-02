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Ekonomi

Adana'da kebapçılar kontrollü normalleşme kararlarından mutlu

Kovid-19 risk değerlendirme haritasında orta riskli iller arasında bulunan Adana'da, lokanta ve restoran işletmecileri müşteri kabul etmeye başlayabilecekleri için mutlu olduklarını belirtti.

Bekir Ömer Fansa   | 02.03.2021
Adana'da kebapçılar kontrollü normalleşme kararlarından mutlu Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

Adana'da kontrollü normalleşme süreciyle lokantalar müşteri kabul etmeye başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Adana'da yeni normalleşme süreciyle lokantalar müşteri kabul etmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren uzun süredir paket ve gel-al şeklinde hizmet veren lokanta ve restoranlar müşteri kabul etmek için hazırlıklara başladı. İşletme çalışanları masalarını hazırladı, servise hazır hale getirdi. ( Bekir Ömer Fansa - Anadolu Ajansı )

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Adana'da, lokanta ve restoran işletmecileri, Kontrollü Normalleşme sürecinde yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başlayabilecekleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Sabah saatlerinden itibaren, uzun süredir paket ve gel-al şeklinde hizmet veren lokanta ve restoranlar, müşteri kabul etmek için hazırlıklara başladı. İşletme çalışanları masalarını hazırladı, servise hazır hale getirdi.

Restoran işletmecisi Cihangir Korkmaz, AA muhabirine, salgında üç aydır insanlar evdeyken sadece paket servisi yaptıklarını belirtti.

Bu sürecin dünkü kararla sona erdiğini ifade eden Korkmaz, "Restoranımızı sabah müşteri kabul edecek şekilde düzenledik, tüm malzemeleri hazır hale getirdik, masa düzenlerimizi aldık, mutfağı hazırladık. Bu süreç, çok çok iyi oldu. Çünkü bizim çalışma arkadaşlarımız yarı yarıya çalışıyorlardı. Artık tam anlamıyla çalışacaklar." dedi.

Restoran müdürü Mehmet Emin Ormanoğlu da yaklaşık 100 gündür paket servisi yaptıklarını belirtti.

İşletmelerini açmış oldukları için sevinçli olduklarını ifade eden Ormanoğlu, "Cumhurbaşkanımızın kararıyla müessesemizi müşteriye açık hale getirmiş durumdayız. Temizlik yaptık. Tüm saygıdeğer müşterilerimizi bekliyoruz. Yeni dönemin hayırlı olması için ilk servisi ben yiyorum. Allah bereketini artırsın, müşterisini arttırsın, Allah mahcup etmesin." diye konuştu.

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Adana'da kebapçılar kontrollü normalleşme kararlarından mutlu

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