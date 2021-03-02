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Ekonomi

Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Mart'ta yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin, 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 02.03.2021
Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Mart'ta yatırılacak

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirterek, "Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart'ta hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.

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