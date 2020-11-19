Euro
9.11
Dolar
7.69
BIST 100
1,290.72
Altın
1,862.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay ve Coca-Cola’nın İzmir depremi sebebiyle yapacakları iş birliğinin detaylarını kamuoyuyla paylaşıyor. Galatasaray Kulübünde başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, İstanbul’da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunuyor.
logo
Ekonomi

ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 800 bin varil arttı.

Sibel Morrow   | 19.11.2020
ABD'nin ham petrol stokları arttı

Ankara

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 800 bin (yüzde 0,2) artışla 489,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,7 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 638,3 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 2,6 milyon varil (yüzde 1,2) artışla 228 milyon varile yükseldi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 245 bin varil azalarak 5,2 milyon varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 17 bin varil azalarak 2,75 milyon varil seviyesine geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 7-13 Kasım haftasında 395 bin varil artarak yaklaşık 11,4 milyon varil oldu.

EIA'nın Kasım 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,4 milyon varil, gelecek yıl ise 11,1 olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Kovid-19 kurallarına uyulmasını istedi: Sürecin son bulması elimizde
Maske yasağının geçen hafta başladığı ABD'nin Kuzey Dakota eyaleti dünyada Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı yer
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 56 milyon 564 bini geçti
Japonya Kovid-19 vakalarının artış hızına karşı 'maksimum uyarıda'

Benzer haberler

ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ham petrol stokları arttı