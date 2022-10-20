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Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azaldı.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 20.10.2022
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

Ankara

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalarak 437 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 551 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 600 bin varil azalışla 405 milyon 100 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 100 bin varil azalışla 209 milyon 400 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 156 bin varil azalışla 5 milyon 908 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 266 bin varil artışla 4 milyon 138 bin varil olarak gerçekleşti.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 8-14 Ekim haftasında 76 bin varil artarak 12 milyon 408 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Ekim 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 750 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 360 bin varil olması bekleniyor.

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