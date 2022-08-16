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Ekonomi

ABD'li perakende devlerinin satışları ikinci çeyrekte arttı

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart ve Home Depot'un satışları bu yılın ikinci çeyreğinde artış gösterdi.

Dilara Zengin Okay   | 16.08.2022
ABD'li perakende devlerinin satışları ikinci çeyrekte arttı

Washington DC

Walmart ve Home Depot, ilk çeyrek bilançolarını açıkladı.

Bilançosunda 29 Temmuz'da sona eren 3 aylık dönemi ikinci çeyrek olarak kabul eden Walmart'ın finansal sonuçlarına göre, şirketin ikinci çeyrekte elde ettiği gelir, gıda ve diğer temel maddelere olan talebin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 artarak 152,9 milyar dolara yükseldi.

Walmart'ın net karı da ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 artarak 5,15 milyar dolara çıktı.

Şirketin faaliyet karı ise isteğe bağlı ürünlerde yapılan indirimler, beyaz eşya, elektronik ve giyim ürünlerine olan talebin yavaşlaması ve artan işçilik maliyetleri nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 6,8 azalarak 6,9 milyar dolara geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Walmart Üst Yöneticisi Doug McMillon, enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde daha fazla tüketicinin Walmart'ı tercih etmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

McMillion, ABD'de stok seviyelerini iyileştirmek için attıkları adımlar ile bakkaliyede yoğunlaşan satışların ikinci çeyrek için kar marjı ve yıl genelinde görünüm üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Home Depot'un satışları da yüzde 6,5 arttı

ABD'de inşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot'un da ikinci çeyrekte geliri yüzde 6,5 artışla 43,8 milyar dolara yükseldi.

Şirketin geçen yılın ikinci çeyreğinde 4,8 milyar dolar olarak kaydedilen net karı da bu dönemde 5,2 milyar dolara çıktı.

Home Depot Üst Yöneticisi Craig Menear, ikinci çeyrekte şirket tarihindeki en yüksek üç aylık satış ve kazancı sağladıklarını kaydetti.

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