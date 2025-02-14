Dolar
36.21
Euro
38.05
Altın
2,923.47
ETH/USDT
2,705.80
BTC/USDT
97,014.00
BIST 100
9,910.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB'den "ABD'nin karşılıklı tarifelerine misilleme" uyarısı

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin diğer ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulaması halinde buna derhal karşılık verileceğini bildirdi.

Ata Ufuk Şeker  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
AB'den "ABD'nin karşılıklı tarifelerine misilleme" uyarısı

Brüksel

AB Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün imzaladığı ve ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama planını içeren karar hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, AB'nin Trump'ın önerdiği karşılıklı tarifeler içeren ticaret politikasını yanlış yönde atılmış bir adım olarak gördüğü kaydedildi.

AB'nin dünyadaki en düşük tarifelerden bazılarını uyguladığı ve ABD'nin ihracatına yönelik tarifeleri artırmak için gerekçe görmediğine vurgu yapılan açıklamada, "Tarifeler, vergilerdir. ABD, tarifeler uygulayarak kendi vatandaşlarına vergi koyuyor, işletmeler için maliyetleri artırıyor, büyümeyi engelliyor ve enflasyonu körüklüyor. Tarifeler, ekonomik belirsizliği artırıyor ve küresel piyasaların verimliliğini ve bütünleşmesini bozuyor." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, dünya ticaretinin öngörülebilir ve şeffaf kurallarla birlikte düşük tarifelerle canlandığı anımsatılarak, ABD'nin son dönemde buna zarar verdiğine dikkat çekildi.

"AB, serbest ve adil ticarete yönelik haksız engellere karşı derhal ve sert tepki verecektir." ifadesinin yer aldığı açıklamada, Avrupa'daki işletmelerin, çalışanların ve tüketicilerin haksız tarife önlemlerinden korunacağının altı çizildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 128 gözaltı
Sakarya'da kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi zabıtadan koşarak kaçtı
Üsküdar'da bir otomobilin aynaları ve sileceklerinin kırılması kamerada
Edirne'de minibüsle motosikletin çarpışması kask kamerasında
Kocaeli'de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü durduran yolcu Macak: Araba dursun diye bariyerlere vurdum

Benzer haberler

Rusya: Gazze ile ilgili anlaşmaların uygulanması, durumun iyileşmesi için önemli faktör

Rusya: Gazze ile ilgili anlaşmaların uygulanması, durumun iyileşmesi için önemli faktör

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşecek

AB'den "ABD'nin karşılıklı tarifelerine misilleme" uyarısı

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Avrupa ülkelerine ABD'nin askeri varlığı konusunda mesajlar verdi

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Avrupa ülkelerine ABD'nin askeri varlığı konusunda mesajlar verdi
ABD Başkan Yardımcısı Vance'e göre, Putin'i anlaşmaya zorlamak için "ekonomik ve askeri baskı" gündemde

ABD Başkan Yardımcısı Vance'e göre, Putin'i anlaşmaya zorlamak için "ekonomik ve askeri baskı" gündemde
ABD hükümetinin, Reuters'a yaptığı ödemelerle ilgili tartışma sürüyor

ABD hükümetinin, Reuters'a yaptığı ödemelerle ilgili tartışma sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet