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Ekonomi

ABD'den Almanya'ya 1,77 milyar dolarlık silah satışı

ABD yönetimi, içinde 5 adet P-8A Poseidon anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağının da yer aldığı toplam 1,77 milyar dolarlık silah satışına onay verdi.

Hakan Çopur   | 13.03.2021
ABD'den Almanya'ya 1,77 milyar dolarlık silah satışı

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongreye yapılan bildirimde, Avrupa'nın güvenliği noktasında NATO müttefiki Almanya'ya gerçekleştirilen bu silah satışının önemli olduğu belirtildi.

Bu kapsamda 5 adet Boeing P-8A Poseidon anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağının, 9 adet Çok Fonksiyonlu İstihbarat Dağıtım Sistemi Ortak Taktik Radyo Sistemleri, 12 adet LN-251 Entegre Küresel Konumlama Sistemleri ve bunlarla ilgili diğer sistemlerin satışına onay verildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu paketin üreticisinin Boeing firması ve toplam karşılığının ise 1,77 milyar dolar olduğu bildirildi.

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