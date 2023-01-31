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Ekonomi

ABD'de tüketici güveni ocakta geriledi

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ocakta aylık 1,9 puan azalışla 107,1'e düştü.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 31.01.2023
ABD'de tüketici güveni ocakta geriledi

New York

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, ocakta geçen aya kıyasla 1,9 puan azalarak 107,1'e geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tüketici güveninin bu dönemde 109 değerini alması tahmin ediliyordu. Aralık ayına ilişkin tüketici güveni ise 109'a revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, ocakta 3,5 puan artışla 150,9 seviyesine yükseldi.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 5,6 puan azalışla 77,8'e düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un ​​​​​​​Kıdemli Ekonomi Direktörü Ataman Özyıldırım, bu ayki düşüşüne rağmen tüketici güveninin 2022'nin en düşük seviyesi olan temmuz verisinin üzerinde kaldığına işaret etti.

Tüketicilerin mevcut ekonomik ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerinin 2023'ün başında iyileştiğine değinen Özyıldırım, ancak beklentiler endeksinin gelecek altı aya ilişkin ekonomiyle ilgili endişelerin bir yansıması olarak ocakta gerilediğini belirtti.

Özyıldırım, tüketicilerin enflasyon beklentilerinin yüzde 6,6'dan 6,8'e yükseldiğini ancak bu oranın geçen yıl haziranda görülen yüzde 7,9'luk seviyeden daha düşük olduğunu kaydetti.

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