Exxon'dan 2022'de rekor kar
ABD'nin büyük enerji şirketlerinden ExxonMobil'in karı, artan enerji fiyatlarının etkisiyle geçen yıl 55,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.
Washington DC
ExxonMobil, 2022'nin ekim-aralık dönemine ait bilançosunu açıkladı.
Buna göre, şirketin karı geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 44 artarak 12,8 milyar dolara yükseldi. ExxonMobil, 2021'in dördüncü çeyreğinde 8,9 milyar dolar gelir elde etmişti.
ExxonMobil'in karı 2022 yılı genelinde ise bir önceki yıla kıyasla iki katına çıkarak 55,7 milyar dolara yükseldi. Şirketin karı 2021'de 23 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
ABD'li enerji şirketinin karı geçen yıl enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle rekor seviyeye ulaştı.
ExxonMobil'in geçen yıl elde ettiği kar, daha önce petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara yaklaştığı 2008'de kaydettiği 45,2 milyar dolarlık yıllık kar rekorunu da aştı.
ExxonMobil Üst Yöneticisi (CEO) Darren Woods, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin, "Sonuçlarımız olumlu bir piyasadan açıkça fayda sağlarken, salgın öncesinde ve sırasında yaptığımız konjonktür karşıtı yatırımlar, ekonomiler toparlanmaya başlarken ve arzlar daralırken insanların ihtiyaç duyduğu enerji ve ürünleri sağladı." değerlendirmesinde bulundu.
Dünya genelinde petrol ve doğal gaz fiyatları, geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş ve küresel ekonomilerin salgın sonrası gelen toparlanmayla artan talepleri sonucu artış göstermişti.
ABD'de benzinin ortalama fiyatı, geçen yıl artan petrol fiyatlarının etkisiyle ilk kez galon başına 5 dolara yükselmişti. ABD Başkanı Joe Biden, petrol şirketlerini Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaştan kar sağlamakla suçlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.