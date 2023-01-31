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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,35 değer kaybederek günü 4.976,55 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 31.01.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 119,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 89,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,53 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 4,58 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde küresel pay piyasalarının dalgalı seyrettiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yarın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, politika metninde ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmeler büyük önem arz ettiğini aktardı.

Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesinde enflasyonun öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 puanın direnç, 4.940 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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