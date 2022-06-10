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Ekonomi

ABD'de tüketici güveni 'en düşük seviyeye' geriledi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda aylık 8,2 puan azalışla 50,2'ye inerek tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Dilara Zengin Okay   | 10.06.2022
ABD'de tüketici güveni 'en düşük seviyeye' geriledi

Washington

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni haziranda geçen aya kıyasla 8,2 puan azalarak 50,2'ye düştü.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren tüketici güven endeksinin, bu dönemde 58 değerini alması öngörülüyordu.

Tüm zamanların en düşük seviyesine gerileyen tüketici güven endeksi, mayıs ayında 58,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, haziranda aylık 7,9 puan azalarak 55,4'e indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 8,4 puan azalışla 46,8'e gerileyerek Mayıs 1980'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin düşüş eğilimini sürdürerek kaydedilen en düşük değerine indiğini belirtti.

Ülkede 1980 resesyonu sırasında kaydedilen dip noktasıyla karşılaştırılabileceğine işaret eden Hsu, tüketici güven endeksinin tüm bileşenlerinin bu ayda düşüş gösterdiğini aktardı.

Hsu, tüketicilerin kişisel mali durumlarına ilişkin değerlendirmelerinin kötüleştiğini belirterek, tüketicilerin yüzde 46'sının olumsuz görüşlerinin enflasyondan kaynaklandığını ifade etti.

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