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Ekonomi

GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri 15-22 Haziran'da yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Gelire Endeksli Senet (GES) ihracına ilişkin talep toplama işlemlerinin 15-22 Haziran'da gerçekleştirileceği ve senetlerin getirilerinin, 24 Haziran Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 10.06.2022
GES ihracına ilişkin talep toplama işlemleri 15-22 Haziran'da yapılacak

Ankara

Bakanlığın internet sitesinden, GES ihracına ilişkin açıklama yapıldı.

Yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk lirası cinsi varlıklara yönelimlerini teşvik etmek amacıyla gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edileceği anımsatılan açıklamada, bu çerçevede Türkiye genelinde 15-22 Haziran'da GES ihracına ilişkin talep toplama işlemlerinin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamaya göre, söz konusu senet, yalnızca gerçek kişilere ihraç edilecek ve talep toplama işlemleriyle kupon ve anapara ödemeleri, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Senetler için asgari talep tutarı 1000 lira olacak ve 1 liranın katları şeklinde ihraç edilecek.

GES getirisi nasıl hesaplanacak?

Senetlerin getirileri, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. GES’lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında, DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan 3 aylık hasılat payları toplamı esas alınacak. Kupon ödemeleri, Hazinece belirlenen getiri oranı, hasılat payı tutarları gerçekleşmeleri neticesinde hesaplanan endeks değeri ile yeniden değerlenmesi yöntemiyle hesaplanacak.

DİBS'lerden elde edilen gelir ve kazançlara, stopaj oranı yüzde sıfır uygulanacak

GES'lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak, 2022 Yılı Bütçe Kanunu'nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874 milyon 144 bin lira (DHMİ'den sağlanan gelir tahmini 565 milyon 993 bin lira ve KEGM'den sağlanan gelir tahmini 308 milyon 151 bin lira) olan gelir tahmini tutarı baz alınacak.

Hazinece belirlenen dönemsel getiri oranı yüzde 5,32, yıllık bileşik ise yüzde 23,04 olacak. Bu kapsamda, ilgili aylar için hasılat endeksinin hesaplanmasında söz konusu projeksiyonların gelir tahmin rakamının, ilgili yıl için aylık olarak eşit dağıldığı varsayımı esas alınacak .

Diğer taraftan, senetler, mevcut vergi mevzuatına tabi olacak, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca vergilendirilecek.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Kararıyla, ilgili Kanun maddesinde geçici madde eklenerek değişikliğe gidildiği belirtilen açıklamada, "22 Aralık 2021-31 Aralık 2022 tarihleri arasında iktisap edilen, DİBS'lerden elde edilen gelir ve kazançlara yüzde 0 stopaj oranı uygulanacaktır. Bu sebeple, 23 Eylül 2022 ve 23 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak kupon ödemelerinde stopaj oranı yüzde 0 olacaktır." ifadeleri yer aldı.

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