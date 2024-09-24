Dolar
34.13
Euro
38.10
Altın
2,649.14
ETH/USDT
2,615.30
BTC/USDT
63,233.00
BIST 100
10,029.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lübnan'ın güneyinden bir dizi roket atılan İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız
logo
Ekonomi

ABD'de konut fiyatları temmuzda yükseldi

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 5 arttı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
ABD'de konut fiyatları temmuzda yükseldi

New York

S&P CoreLogic Case-Shiller, temmuz ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5'lik artış kaydetti.

Endeks, temmuzda 325,78 değeriyle tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Bu dönemde rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret eden endeks, haziranda yıllık yüzde 5,5 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,9 yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden endeks, haziran ayında yüzde 6,5 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 8,8 yükseldi.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 8,2 ile Las Vegas, yüzde 7,2 ile Los Angeles oldu. Konut fiyatlarının yüzde 0,8 arttığı Portland ise en düşük yıllık artış görülen şehir olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de doğaseverler, karşılarına çıkan bozayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in katlettiği küçük Hind'i BM Genel Kurulunda anlattı: Yaralı bir serçeyi kurtaramadık
Emine Erdoğan'dan "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ilişkin paylaşım
TCG Alemdar "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"nda eğitimlere katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelecek yıl bu zamanlar ülkemizde artık 20 ila 30 arası bir enflasyon olacak

Benzer haberler

ABD'de konut fiyatları temmuzda yükseldi

ABD'de konut fiyatları temmuzda yükseldi

Hizmet üretim endeksi temmuzda yıllık yüzde 0,1, aylık yüzde 0,2 azaldı

Ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 arttı

Tavuk eti üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 15,7, yıllık yüzde 5,5 arttı

Tavuk eti üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 15,7, yıllık yüzde 5,5 arttı
Toplanan inek sütü miktarı temmuzda yıllık bazda yüzde 12,3 arttı

Toplanan inek sütü miktarı temmuzda yıllık bazda yüzde 12,3 arttı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Temmuzda 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Temmuzda 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet