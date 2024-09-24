Dolar
34.13
Euro
38.10
Altın
2,649.14
ETH/USDT
2,615.30
BTC/USDT
63,233.00
BIST 100
10,029.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lübnan'ın güneyinden bir dizi roket atılan İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız
logo
Ekonomi

Antalya'ya gelen turist sayısı 13,5 milyonu geçti

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu yıl Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 13,5 milyonu geçtiğini belirterek, bunun umut verici rakamlar olduğunu söyledi.

Ayşe Yıldız  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
Antalya'ya gelen turist sayısı 13,5 milyonu geçti Fotoğraf: Ayşe Yıldız/AA

Antalya

Kavaloğlu, AA muhabirine, Antalya'ya 1 Ocak-23 Eylül döneminde gelen yabancı turist sayısının 13,5 milyonu geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Farklı milliyetlerden turistlere ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Bizim için umut verici rakam. Geçen seneye göre yüzde 8'lik artışa tekabül ediyor. Türkiye'ye gelen rakamlarda artış var. Antalya'ya, İstanbul'a ya da farklı illere gelen turistlerin tamamı otellerde konaklamıyor, bu çok bilinen bir şey. Geçen sene bununla ilgili çok ciddi çalışma yapıldı. Turizm konutlarıyla ilgili kanun çıkarıldı. Bu konularla ilgili dünyada tüm örnekleri araştırılarak, tartışılarak, sivil toplum kuruluşlarıyla bunu planlayarak, paydaş bakanlıklarla görüşerek, ciddi anlamda çalışma yaparak, ciddi bir kanuna imza atıldı."

Otelleri tercih edenlerin yüzde 60'ını aileler oluşturuyor

Çıkarılan kanunun, gayri resmi olarak turizm amaçlı kullanılan konutların resmi olarak turizm konutu ilan edilmesi ve bunların kontrol altına alınması için önemli olduğunu bildiren Kavaloğlu, "Gördüğümüz kadarıyla da gelen turistlerin yüzde 15'i hem bu tarz konutlarda konaklıyor hem de kendi satın aldıkları veya kiraladıkları konutlarda kalıyor. Bu şekilde de dünyada bir turizm gerçeği var." dedi.

Kavaloğlu, otelleri tercih eden turistlerin yüzde 60'ının aileler oluştuğunu sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Türkiye, insan hakları hukukunu savunmaya devam edecektir
Rize'de doğaseverler, karşılarına çıkan bozayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in katlettiği küçük Hind'i BM Genel Kurulunda anlattı: Yaralı bir serçeyi kurtaramadık
Emine Erdoğan'dan "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" programına ilişkin paylaşım
TCG Alemdar "Dynamic Monarch-24 Tatbikatı"nda eğitimlere katıldı

Benzer haberler

Antalya'ya gelen turist sayısı 13,5 milyonu geçti

Antalya'ya gelen turist sayısı 13,5 milyonu geçti

Antalya merkezli 30 ilde forex dolandırıcılığı operasyonu

Altın Portakal'ın onur ödülleri açıklandı

Antalya'da 68 yıllık marangoz "Yılın Ahisi" seçildi

Antalya'da 68 yıllık marangoz "Yılın Ahisi" seçildi
Antalya sahillerinde yoğunluk sürüyor

Antalya sahillerinde yoğunluk sürüyor
Antalya'da kanser tedavisi gören çocukların annelerinin ve hastaların el emeği ürünleri sergilendi

Antalya'da kanser tedavisi gören çocukların annelerinin ve hastaların el emeği ürünleri sergilendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet