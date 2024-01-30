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Ekonomi

ABD'de konut fiyatları kasımda aylık bazda geriledi

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre 0,2 düştü.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
ABD'de konut fiyatları kasımda aylık bazda geriledi

New York

S&P CoreLogic Case-Shiller, Kasım 2023'e ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1'lik artış kaydetti. Endeks, ekimde yıllık yüzde 4,7 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,4 yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde yüzde 5,8 artması yönündeydi. Son bir yılın en büyük artışını kaydeden endeks, ekimde de yüzde 4,9 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği kent Detroit oldu. Detroit'te bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 8,2 arttı. Detroit'in ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği diğer kentler yüzde 8 ile San Diego ve yüzde 7,4 ile Cleveland ve New York olarak sıralandı. Aynı dönemde konut fiyatları Portland'da ise yıllık yüzde 0,7 düştü.

Aylık bazda ise kasımda hem ulusal konut fiyat endeksi hem de 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,2 azalış kaydetti. Söz konusu değişim Ocak 2023'ten bu yana ilk aylık azalış olarak dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P DJI Emtia, Reel ve Dijital Varlıklar Başkanı Brian Luke, ABD'de konut fiyatlarının kasımda, tüm zamanların en yüksek seviyesinden düşüşe geçtiğini belirtti.

Dokuz aylık yükseliş serisinin kasım ayında sona erdiğine ve endeksin en son yaz aylarında görülen seviyelere geri döndüğüne işaret eden Luke, Seattle ve San Francisco şehirlerinin sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,3 ile en büyük aylık düşüşleri bildirdiğini kaydetti.

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