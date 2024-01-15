Dolar
30.10
Euro
32.99
Altın
2,058.54
ETH/USDT
2,515.60
BTC/USDT
42,693.00
BIST 100
8,075.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı Kasım 2023'te yıllık bazda yüzde 1,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artış gösterdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Ücretli çalışan sayısı Kasım 2023'te yıllık bazda yüzde 1,8 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Kasım 2022'de 14 milyon 833 bin 144 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2023'de yıllık bazda yüzde 1,8 artışla 15 milyon 106 bin 556 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,1 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Kasım 2023'de, bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe ise değişim göstermedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
"SİBERGÖZ-14" operasyonunda yakalanan 30 zanlı tutuklandı
MİT, Irak'ın Metina bölgesinde terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

Ücretli çalışan sayısı Kasım 2023'te yıllık bazda yüzde 1,8 arttı

Ücretli çalışan sayısı Kasım 2023'te yıllık bazda yüzde 1,8 arttı

Perakende satış hacmi Kasım 2023'te yıllık bazda yüzde 12,8 arttı

İnşaat maliyet endeksi Kasım 2023'te aylık yüzde 1,52, yıllık yüzde 66,49 arttı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet