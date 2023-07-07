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Ekonomi

ABD'de istihdam haziranda beklentilerin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 209 bin ile beklentilerin altında artarken, işsizlik oranı yüzde 3,6'ya indi.

Dilara Zengin Okay  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
ABD'de istihdam haziranda beklentilerin altında kaldı

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam haziranda 209 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösteren ve Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 225 bin kişi artması öngörülüyordu.

Haziran ayında istihdam, kamu, sağlık sosyal yardım ve inşaat sektörlerinde artmaya devam etti.

Tarım dışı istihdama ilişkin nisan ve mayıs ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamdaki artış nisan ayı için 294 binden 217 bine ve mayıs ayı için 339 binden 306 bine düşürüldü.

İşsizlik oranında düşüş

ABD'de işsizlik oranı ise haziranda 0,1 puan azalarak yüzde 3,6'ya geriledi.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen işsizlik oranı, mayısta yüzde 3,7 olmuştu.

Ülkedeki işsiz sayısı haziranda 140 bin kişi azalarak 5 milyon 957 bine indi. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde değişmeyerek yüzde 62,6 ile Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,4'e çıkarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 33,58 dolara tırmandı.

Piyasa beklentileri ise ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Analistler, istihdamın haziran ayında beklenenden fazla yavaşladığını, ancak işsizlik oranının 7 ayın zirvesinden gerilemesinin ve ücret artışlarının sürmesinin iş gücü piyasası koşullarının sıkılığını koruduğunu gösterdiğini belirtti.

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