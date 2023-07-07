AA Finans Sanayi Üretimi ve Ödemeler Dengesi Beklenti Anketleri sonuçlandı
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,44 artmasını bekliyor.
İstanbul
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak Mayıs 2023 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 8 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 1,44 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 0,5 düşüş ile yüzde 4 artış aralığında yer aldı.
Ekonomistler, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,95 artacağını öngörüyor.
Arındırılmış sanayi üretimi endeksi nisanda aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 1,2 azalış kaydetmişti. Bu dönemde arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 9,75 gerilemişti.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 7,03 milyar dolar açık vermesini bekliyor
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Temmuz Salı günü açıklanacak Mayıs 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, cari işlemler hesabının mayısta 7,03 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.
Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 4 milyar 500 milyon dolar ile 8 milyar 50 milyon dolar arasında yer aldı.
Cari işlemler hesabı, Nisan 2023'te 5 milyar 404 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 57 milyar 804 milyon dolar olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.