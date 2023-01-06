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Ekonomi

ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi

ABD'de tarım dışı istihdam Aralık 2022'de 223 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

Bekir Gürdamar   | 06.01.2023
ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi

İstanbul

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