Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: Amacımız tarımda verimliliğin ve gıda güvenliğinin artırılmasına hizmet etmek
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Amacımız çiftçilerimize finansal destek vermek, tarımsal üretimde verimliliğin, karlılığın, sürdürülebilirliğin ve gıda güvenliğinin artırılmasına hizmet etmektir." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programı gerçekleştirildi.
Programda konuşan Çakar, 2021'de bankanın tarım stratejisini, Tarım Ekosisteminin Finansmanı olarak belirlediklerini ve bu stratejiyi dört ana başlık üzerine inşa ettiklerini belirterek, bunların "çözüm odaklılık", "güçlü iletişim", "sürdürülebilir finansman" ve "ulaşılabilir finansman" olduğunu söyledi.
Bu çerçevede katma değerli üretimi, teknoloji yoğun tarımı, ölçek ekonomisini, kadın ve gençlere özel uygulamaları, çevreye duyarlı kredileri, kooperatif bankacılığını, tarımla sanayi entegrasyonunu öncelikli hedefler olarak odaklarına aldıklarına işaret eden Çakar, güçlü iletişim stratejileri kapsamında bugün 81 il ve 546 ilçeden 2 bin civarında çiftçiyle birlikte olduklarını dile getirdi.
Çakar, tarım ekosisteminde bulunan tüm tarafların katılımıyla düzenledikleri etkinlikte, tarım sektörüne yönelik neler yaptıklarını tüm iş ortaklarıyla paylaştıklarını bildirdi.
Bu organizasyonda tüm tarafların birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmasına, faaliyetleri ile ilgili gelişmeleri paylaşmasına ve doğrudan özellikle iş bağlantıları yapmasına ortam hazırladıklarını, böylece bir yandan tarım sektörü ile kendi iletişimlerini geliştirip, güçlendirirken, bir yandan da tarım ekosisteminin tüm unsurlarının birbirleriyle temas etmesine adeta bir fuar mantığıyla vesile olmayı amaçladıklarını belirten Çakar, şunları kaydetti:
"Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bankamızın rotasını yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı artıracak ve destekleyecek bir eksen üzerine oturttuk ve yüzümüzü tarım başta olmak üzere yatırım, üretim, ihracat yapan ve istihdam artıran işlere ve firmalara çevirdik. Türkiye Ekonomi Modelinin ve selektif kredi politikasının da temel taşlarını oluşturan bu alanlara destek vererek bankamızın aktif büyüklüğünü 2,3 trilyon TL'ye çıkardık.
Yani son iki yılda Ziraat Bankası'nın üzerine bir Ziraat Bankası daha ilave ettik. Sadece son bir yılda ihracat yapan firmalara yönelik kredilerimizi yüzde 672, imalat sanayine yönelik kredilerimizi yüzde 107, KOBİ'lere verdiğimiz kredileri yüzde 86, enerji sektörüne verdiğimiz kredileri yüzde 69, yatırım kredilerimizi yüzde 64 ve tarım kredilerimizi yüzde 113 artırarak çiftçilerimiz başta olmak üzere Türkiye Ekonomi Modelinin omurgasını oluşturan reel sektör firmalarının hep yanında olmaya gayret gösterdik."
- "Tarım sektörüne ve çiftçilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz"
Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tarım sektörü en az savunma sanayi kadar önemlidir." ifadelerini hatırlatarak, yaşanılan iklim değişiklikleri, salgın, tedarik zincirindeki sorunlar, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın bir kez daha sağlıklı ve güvenilir gıdada sürdürülebilirliğin sağlanmasının, bunun için de tarımsal üretimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin hayati öneme sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.
Çakar, bu bakış açısı ve sürdürülebilir finansman stratejileri doğrultusunda ana misyonlarına uygun olarak 2022'de tarım kredilerini, 2021'in iki katından daha fazla büyüterek 109 milyar TL'den 232 milyar TL'ye çıkardıklarını, diğer taraftan ulaşılabilir finansman stratejileri doğrultusunda kredi kullandırdıkları çiftçi sayısını 275 bin kişiden fazla artırarak 1 milyon kişiye yükselttiklerini ifade etti.
Bunu yaparken seracılığa, modern basınçlı sulama sistemlerine, tarımda yenilenebilir enerji kullanımına, tarımsal mekanizasyona, kadın ve genç çiftçilere, sözleşmeli üretime, hayvancılığa, arıcılığa ve balıkçılığa, katma değerli üretim yapan kooperatiflere yönelik kredileri uygulamaya koyduklarını ve çiftçilerin kullanımına sunduklarına dikkati çeken Çakar, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ayrıca tarımsal elektrik borçlarının yapılandırılması, gübre ve mazot desteklerinin ekim-dikim döneminde kullanılabilmesi, diğer bankalarda ödeme güçlüğüne giren üreticilerimizin kredilerinin bankamıza transferi gibi konulara yönelik çözümler geliştirerek üreticilerimizin yanında olduk. Kullandırdığımız tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi oranı yüzde 1'in çok altındadır. Doğru zamanda, doğru modellerde ve doğru miktarda kredi kullandırdığınızda çiftçimiz borcunu her zaman ödemiştir.
Bizim çiftçimiz vefakardır ve sözünün eri olmuştur. Bundan sonra da böyle olacağına ilişkin inancımız tamdır. Tarım bankacılığında bizim amacımız kesinlikle çiftçilerimize daha çok borçlandırmak ve bu kredilerden kar elde etmek değildir. Bizim tek amacımız çiftçilerimi doğru alanlarda, doğru miktarda ve en uygun koşullarla finansal destek vermek, tarımsal üretimde verimliliğin, karlılığın, sürdürülebilirliğin ve gıda güvenliğinin artırılmasına hizmet etmektir.
Eğer biz hep beraber bunu başarabilirsek ve çiftçilerimize doğru hizmet sunabilirsek tarımsal üretimde sağlayacağımız ilerleme hepimiz için gerçek kazanç olacaktır. Biz ana misyonumuza uygun olarak tarım sektörüne ve çiftçilerimize hizmet vermeye, onları güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.