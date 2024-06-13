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Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Haziran ile biten haftada 242 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi artarak 242 bine yükseldi.

Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi kaydeden işsizlik maaşı başvurularına ilişkin piyasa beklentisi, başvuru sayısının 225 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi 229 bin olmuştu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 4 bin 750 artışla 227 bine çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1 Haziran ile biten haftada 30 bin kişi artarak 1 milyon 820 bine yükseldi.

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