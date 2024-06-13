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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS alımı, tarihte ilk kez üst üste 11 haftaya çıktı

Murat Aslan  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Yurt dışında yerleşiklerin DİBS alımı, tarihte ilk kez üst üste 11 haftaya çıktı

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