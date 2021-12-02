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Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az arttı

Ülkede işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 28 bin kişilik artış gösterdi.

Dilara Zengin   | 02.12.2021
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az arttı

Washington DC

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Kasım ile biten haftada 222 bine çıkarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 27 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 28 bin artarak 222 bine yükseldi.

Bu dönemde beklenenden az artan işsizlik maaşı başvurularının 240 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 199 binden 194 bine revize edildi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Kasım ile biten haftada 1969'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye inmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 12 bin 250 azalarak 238 bin 750 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 20 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre 107 bin azalışla 1 milyon 956 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

İşsizlik maaşı başvuruları, salgından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında geçen hafta yaşanan artışa rağmen verinin salgın öncesi ortalamasına yakın olduğunu ve iş gücü piyasasında devam eden toparlanmayı yansıttığını belirtti.

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