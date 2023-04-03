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Ekonomi

ABD'de ISM imalat endeksi martta beklentilerin altında kaldı

Endeks, martta 46,3 ile imalat sanayisinde art arda 5'inci ayda daralmaya işaret etti. S&P Global tarafından açıklanan mart ayına ilişkin imalat sanayi PMI ise aşağı yönlü revize edilerek 49,2 oldu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
ABD'de ISM imalat endeksi martta beklentilerin altında kaldı

New York

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, martta 46,3 ile piyasa beklentilerinin altında kalırken, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

ISM, mart ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi martta bir önceki aya kıyasla 1,4 puan azalarak 46,3'e gerilerken, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentilerinin altında kalan verinin bu dönemde 47,5 değerini alması öngörülüyordu. Art arda 5'inci ayda imalat sanayisindeki daralmaya işaret eden endeks, şubatta 47,7 olmuştu.

Üretim endeksi martta aylık 0,5 puan artışla 47,8'e yükselirken, yeni siparişlere ilişkin endeks 2,7 puan düşerek 44,3'e geriledi. İstihdam endeksi de aynı dönemde 2,2 puan azalışla 46,9'a indi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 6 alt sektörü büyüme kaydederken, 12 sektörde küçülme yaşandı. Büyüyen sektörler arasında, baskı ve ilgili faaliyetler, muhtelif imalat, metal ürünler, petrol ve kömür ürünleri, birincil metaller ile makine yer aldı.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

S&P Global tarafından açıklanan mart ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 49,3'ten 49,2'ye revize edildi.

Söz konusu dönemde imalat sanayisindeki daralmaya işaret eden PMI verisi, şubatta da 47,3 değerinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzeri sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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