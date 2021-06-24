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Ekonomi

Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 76,6 ile 1,5 yılın zirvesinde

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda yüzde 76,6 ile Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 24.06.2021
Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 76,6 ile 1,5 yılın zirvesinde

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.749 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya kıyasla 1,3 puan artarak yüzde 76,6'ya yükseldi. Böylece kapasite kullanım oranı (KKO), son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1,1 puan artışla yüzde 76,3'e ulaştı.

Reel Kesim Güven Endeksi haziranda 113 ile 7 yılın zirvesinde

Reel Kesim Güven Endeksi de (RKGE), haziranda 113 ile Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Merkez Bankası tarafından haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, RKGE haziranda bir önceki aya kıyasla 2,7 puan artarak 113 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 2,7 puan artışla 109,8'e yükseldi. Böylece RKGE, son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, mevcut mamul mal stoku ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıflarken, gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 21,8 seviyesine çıktı.

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