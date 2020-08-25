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Ekonomi

Kapasite kullanım oranı ağustosta arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı geçen aya göre artış göstererek, yüzde 73,3 seviyesine ulaştı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 25.08.2020
Kapasite kullanım oranı ağustosta arttı

Istanbul

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.761 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3'e yükseldi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 2,3 puan artarak yüzde 73'e ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2018 20192020
Ocak78,274,475,5
Şubat77,874,076,0
Mart77,874,375,3
Nisan77,375,061,6
Mayıs77,976,362,6
Haziran78,377,166,0
Temmuz77,176,270,7
Ağustos77,876,673,3
Eylül76,276,3
Ekim75,476,4
Kasım74,177,2
Aralık74,177,0

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