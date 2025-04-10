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Ekonomi

ABD'de enflasyon martta yavaşlamaya devam etti

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
ABD'de enflasyon martta yavaşlamaya devam etti

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düştü. Böylelikle, Mayıs 2020'den bu yana ilk kez TÜFE'de aylık bazda azalış görüldü.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 0,1 olması yönündeydi. TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,2 artmıştı.

Ülkede TÜFE, martta yıllık bazda ise yüzde 2,4 artarken, geçen yıl eylül ayından bu yana en düşük yükselişini kaydetti.

Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması öngörülüyordu. TÜFE, şubatta yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

Enerji maliyetleri azaldı

Benzin fiyatlarındaki aylık bazda yüzde 6,3 düşüş, elektrik ve doğal gaz endekslerindeki artışları dengelerken, enerji endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,4 geriledi. Enerji maliyetleri yıllık bazda da yüzde 3,3 düştü.

Buna karşın gıda fiyatları martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde barınma maliyetleri, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4 yükseldi.

Çekirdek enflasyon yıllık bazda 4 yılın en düşüğünde

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, martta aylık yüzde 0,1 ve yıllık 2,8 artış kaydetti.

Çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3 olması öngörülüyordu.

Çekirdek TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,1 artmıştı.

Böylece, çekirdek enflasyon yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

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