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Ekonomi

ABD'de bankalar üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun net karı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla geriledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
ABD'de bankalar üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı

New York

ABD'nin yatırım bankalarından JPMorgan Chase ve Wells Fargo, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azalışla 12,9 milyar dolara indi. JPMorgan Chase, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 13,2 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde 4,37 dolara ulaştı. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 4,33 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 42,7 milyar dolara yükseldi. Banka, 2023'ün aynı döneminde 39,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, bir süredir jeopolitik durumu yakından izlediklerini belirterek, son olayların, koşulların tehlikeli olduğunu ve kötüleştiğini gösterdiğini kaydetti.

İnsanların önemli bir şekilde acı çektiğini vurgulayan Dimon, bu durumların sonucunun hem kısa vadeli ekonomik sonuçlar hem de tarihin seyri üzerinde geniş kapsamlı etkilere sahip olabileceğini anlattı.

Dimon, enflasyonun yavaşladığına ve ABD ekonomisinin dirençli kaldığına dikkati çekerek, büyük mali açıklar, altyapı ihtiyaçları, ticaretin yeniden yapılandırılması ve dünyanın yeniden militarizasyonu gibi birkaç kritik sorunun devam ettiğini belirtti.

Wells Fargo'nun karı düşmesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 azalışla 5,1 milyar dolara indi. Banka, 2023'ün aynı çeyreğinde 5,8 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, yılın üçüncü çeyreğinde 1,42 dolar oldu. Bankanın hisse başına karı, 2023'ün aynı döneminde 1,48 dolar seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun 2024'ün üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azalarak 20,4 milyar dolara geriledi. Banka, 2023'ün aynı döneminde 20,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın net karı ve geliri düşmesine rağmen, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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