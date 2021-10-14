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Ekonomi

ABD, Lübnan ordusuna 67 milyon dolar destek sağlayacağını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, ABD'nin Lübnan ordusuna 67 milyon dolar yardım yapacağını söyledi.

Mohammed Yahya Ahmad Mohammed, Muhammed Semiz   | 14.10.2021
ABD, Lübnan ordusuna 67 milyon dolar destek sağlayacağını duyurdu Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Nuland, Lübnan'a yaptığı resmi ziyaret sonunda başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Lübnan'a geçen hafta 6 savaş helikopteri hibe ettiğini kaydeden Nuland, ülkesinin Lübnan ordusuna ek olarak 67 milyon dolar destek sağlayacağını belirtti.

Nuland, söz konusu maddi desteğin içeriği ve ne zaman yapılacağı hakkında ise bilgi vermedi.

İran'ın Lübnan'a sağlayacağı elektrik enerjisi desteği konusuna da değinen Nuland, "sadece medyada ses getirme çabasından ibaret" değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, geçen hafta Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında "İranlı şirketler 18 ay içinde Beyrut ve Lübnan'ın güneyine bin megavatlık elektrik enerjisi sağlayacak iki santral inşa etmeye hazır." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan dün Beyrut'a gelen Nuland, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile görüşmüştü.

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