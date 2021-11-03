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Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığı'ndan 120 milyar dolarlık tahvil ihracı

Hükümet, Kovid-19 salgınıyla ilgili harcamaları karşılamak için 2020'de tahvil miktarlarını artırmıştı.

Dilara Zengin   | 03.11.2021
ABD Hazine Bakanlığı'ndan 120 milyar dolarlık tahvil ihracı

Washington

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 120 milyar dolarlık devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 8 Kasım'da 56 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 9 Kasım'da 39 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 10 Kasım'da 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği kaydedildi.

Toplam 120 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 44,1 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı aktarıldı.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil ihraçlarının boyutunda gelecek çeyrekte azalmaya gidileceği ve en büyük azalmanın 20 yıl vadeli devlet tahvillerinde olacağı belirtildi.

ABD hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili harcamaları karşılamak için 2020'de tahvil miktarlarını artırmıştı.

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