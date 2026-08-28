Metalik cevher, Ege'nin maden ihracatını yükseltti

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgenin maden ihracatı geçen yılın ocak-temmuz döneminde 791 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün ihracatı bu yılın aynı döneminde ise 924 milyon dolara yükseldi. Böylece Ege'nin maden ihracatı 133 milyon dolar artış kaydetti.

Yılın 7 ayında bir önceki yıla göre yüzde 16 yükselen maden ihracatında doğal taşlar 460 milyon dolarla en büyük kalem olmayı sürdürken, metalik cevherler 263 milyon dolar, endüstriyel mineraller ise 172 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Maden ihracatındaki yükselişe ürün bazında en büyük katkıyı metalik cevherler sağladı.

Geçen yılın 7 ayında 164 milyon dolar olan metalik cevher ihracatı, bu yıl yüzde 60 artışla 263 milyon dolara çıktı. Böylece bu ürün grubunda 99 milyon dolarlık ihracat artışı gerçekleşti.

Bu grupta ise yükselişte kıymetli metal cevherleri öne çıktı. Altın, gümüş ve platin cevherlerini kapsayan kıymetli metal cevheri ihracatı yüzde 73,5 artarak 119 milyon dolardan 207 milyon dolara ulaştı. Krom cevherlerinde ise 33 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kıymetli metal cevherlerindeki bu artış maden ihracatına ivme kazandırdı.

Metalik cevher ihracatında temmuzda artış hızlandı

Metalik cevher ihracatındaki güçlü seyir temmuzda daha belirgin hale gelirken, Ege'nin maden ihracatındaki artış da hız kazandı.

Geçen yıl temmuzda 107 milyon dolar olan bölgenin maden ihracatı, bu yılın aynı ayında yüzde 47 artarak 157 milyon dolara ulaştı.

Temmuzdaki yükselişte metalik cevherler belirleyici oldu. Bu ürün grubunun ihracatı, geçen yılın aynı ayındaki 11 milyon dolardan 39 milyon dolara çıkarak yüzde 255 arttı. Böylece metalik cevher ihracatı, bir yılda 3 katın üzerine çıktı.

"Maden olarak çok zenginiz"

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, AA muhabirine, maden sektörünün dünyada vazgeçilmez sektör olduğunu söyledi.

Dünyada üretilen 90 çeşit madenin 80'inin Türkiye'de de bulunduğunu, bunun Türkiye için büyük avantaj olduğunu ifade eden Ürün, "Bölgemizde 200'ün üzerinde maden firmamız var. Her bir maden firmamızın birden fazla maden işletmesi var. Metal madenler, endüstriyel mineraller gerekse de doğal taş olarak çok zenginiz. Türkiye'ye yayılan zenginlik gibi, Ege Bölgesi de maden açısından zengin. Son dönemde ihracatımıza yansıyan rakamlarla da zenginlik kendini hissettirmektedir." dedi.

Ürün, doğal taş, altın, krom, kalker, feldispat, perlit, zeolit, bentonit, kil ve kuvars gibi maden ile minerallerin yaygın olarak üretildiğini, işlendiğini ve ihraç edildiğini anlattı.

Ege'nin maden ihracatının temmuzda önemli seviyede arttığını ve Çin'in bölge madenlerine ilgisinin sürdüğünü dile getiren Ürün, şunları kaydetti:

"İhracatta bu yıl 1,5 milyar doları yakalama ve aşma gibi bir hedefimiz var. Bunu rahatlıkla yakalayacağımızı düşünüyorum. Miktar olarak önceki yıllara göre daha az ihracatımız olmasına rağmen rakamsal olarak çok iyiyiz. Çünkü gönderdiğimiz cevherin kalitesinden, katma değerli oluşundan, yüksek tenörlü olmasından ve uluslararası piyasalarda metal cevherindeki fiyat artışından dolayı da rakamlarımız önceki yıllara göre daha yüksek. Son dönemde yenilenebilir enerji sayesinde savaşların etkisiyle bakır, krom, gümüş, paladyum, altında rakamlar oldukça yüksek bir oranda arttı. Uluslararası piyasalardaki artışlar bize yansıdı ve tonaj olarak az olmasına rağmen ama bedel olarak çok yüksek, ihracatta yaklaşık yüzde 70 civarında bir artış var."

Ürün, teknoloji ve tesisleşmedeki gelişmeler sayesinde düşük tenörlü cevherlerin de ekonomiye kazandırıldığını, bölgenin yüksek maden potansiyelinin yeni tesis ve yatırımlarla değerlendirilerek metalik madenler ile endüstriyel hammaddelerde üretim ve ihracata katkı sağladığını sözlerine ekledi.