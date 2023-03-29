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Ekonomi

ABD, Çinli şirket Hikvision'ın Sincan'daki alt kuruluşlarını kara listeye aldı

ABD, Çin'in devlete ait gözetleme ve elektronik takip donanımları üreticisi Hikvision'ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 5 alt kuruluşunu "dünya genelinde insan haklarını koruma politikasını" gerekçe göstererek ihracat kontrolü listesine aldı.

Emre Aytekin  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
ABD, Çinli şirket Hikvision'ın Sincan'daki alt kuruluşlarını kara listeye aldı

Pekin

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Luopu Haişi Dingşin Elektronik Teknolojisi Şirketi, Moyu Haişi Elektronik Teknolojisi Şirketi, Pişan Haişi Elektronik Teknolojisi Şirketi, Urumçi Haişi Şian Elektronik Teknolojisi Şirketi ve Yutien Haişi Meytien Elektronik Teknolojisi Şirketinin yaptırım kapsamına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu şirketlerin, "Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur halkına ve diğer Müslüman topluluklara yönelik baskı, kitlesel hapis ve yüksek teknoloji ile gözetleme kampanyasının uygulanmasına katkı sağlayarak insan haklarının ihlali ve istismarında rolü olduğu" belirtildi.

Kara listeye alınan 5 şirket, devlete ait gözetleme ve elektronik takip donanımları üreticisi Hikvision'ın Sincan'da alt kuruluşları olarak faaliyet gösteriyor. Söz konusu şirketler ayrıca yerel yönetimlere bağlı yatırım fonları tarafından da finanse ediliyor.

Dünyanın en büyük gözetleme kameraları üreticisi olan Hikvision, 2019'da ABD tarafından, Sincan'daki insan haklarındaki rol oynadığı gerekçesiyle kara listeye alınmıştı.

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