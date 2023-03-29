SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verileceğini bildirdi.
TBMM/Ankara
Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından, "Türkiye Cumhuriyeti, sosyal devlet anlayışıyla emeği korumaya devam ediyor. EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir. Hayırlı olsun." paylaşımda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Meclis'te gazetecilere gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının mesailerine yönelik düzenleme yapılacağını belirterek, "EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek." dedi.
Elitaş, düzenlemenin, en düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında önergeyle ekleneceğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.