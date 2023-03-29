Dolar
19.15
Euro
20.75
Altın
1,967.69
ETH/USDT
1,798.60
BTC/USDT
28,236.00
BIST 100
4,943.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuşuyor
logo
Ekonomi

SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verileceğini bildirdi.

Özcan Yıldırım, Sinan Uslu  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verilecek

TBMM/Ankara

Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından, "Türkiye Cumhuriyeti, sosyal devlet anlayışıyla emeği korumaya devam ediyor. EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla mesai ücreti verilecektir. Hayırlı olsun." paylaşımda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Meclis'te gazetecilere gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının mesailerine yönelik düzenleme yapılacağını belirterek, "EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek." dedi.

Elitaş, düzenlemenin, en düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında önergeyle ekleneceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Tabii Afetler ve Hukuk Çalıştayları"nın 2.'si düzenlendi
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak: Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Benzer haberler

SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verilecek

SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verilecek

Bakan Bilgin: Bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT'liler dahil olmak üzere 15,6 milyon emekli yararlanacak

AFAD'da deprem koordinasyon toplantısı yapıldı

En düşük emekli aylığı artışının nisanda ödenmesi bekleniyor

En düşük emekli aylığı artışının nisanda ödenmesi bekleniyor
Bazı iş kollarında asgari işçilik oranları yeniden belirlendi

Bazı iş kollarında asgari işçilik oranları yeniden belirlendi
SGK'nin genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar SUT kapsamında artırıldı

SGK'nin genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar SUT kapsamında artırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet