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Ekonomi

ABD 10 yıllık tahvil faizi 2024'te yüzde 2,80'nin üzerine çıkabilir

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 2 yılın en yüksek seviyesini görürken, bu yıl yüzde 2,80 seviyesinin üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

Burhan Sansarlıoğlu   | 20.01.2022
ABD 10 yıllık tahvil faizi 2024'te yüzde 2,80'nin üzerine çıkabilir

İstanbul

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, enflasyona dair kaygılar ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle yüzde 1,90'ı test ederek 2 yılın zirvesindeki yerini korudu.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri para politikasına ilişkin sözle yönlendirmeleri sonrasında yükselişler hızlanırken, tahvil piyasalarında Fed'in bu sene 4 faiz artışına gideceği fiyatlanıyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin yatırımcıların Fed'in para politikasında agresif bir sıkılaşmaya gideceği ihtimaline karşı hazırlandığının göstergesi olduğunu belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın araçlarını ekonomiyi ve güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemenin yanı sıra yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını ifade ederek, "Devam eden salgına rağmen ekonomi hızla güçlendi. Bu durum, kalıcı arz ve talep dengesizliklerine ve darboğazlara, dolayısıyla yüksek enflasyona, neden oldu. Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmakta kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Fed Başkan Yardımcısı Adayı Lael Brainard de yıl boyunca birkaç faiz artışının öngörüldüğüne, varlık alımları biter bitmez faiz artırımı yapabilecek durumda olacaklarını düşündüğünü söylemişti.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişle piyasalarda risk iştahının azaldığını vurgulayarak, tahvil piyasasının seyrini piyasaların yönü açısından kritik önem taşıdığına dikkati çekti.

2021 yılına yüzde 0,5453 seviyesinden başlayan ve yüzde 1,7760'a kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi yılı yüzde 1,5140 seviyesinden tamamladı. Bu yıla da yükselişle başlayan ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,90'ı test ederek 2 yılın zirvesini gördükten sonra yüzde 1,86 seviyelerinde dengelendi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,2 seviyesini görebilir

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin Fed'in bu yıl 4 faiz artışına gidebileceği ve varlık alımlarının sonlandırabileceğine dair ihtimallere karşılık olarak yüzde 2,2 seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

Schmieding, piyasalar çok oynak olduğu için ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,2, seviyesinin üzerini de görebileceğini ifade etti.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişe ilişkin "Küresel hikaye yüksek enflasyon, Fed uyandı ve küresel olarak artan enflasyon gerçeğinin farkına vardı" dedi.

IHS Markit Kıdemli Ekonomi ve Finansal Uzmanı Brian Lawson, tahvil faizlerindeki artışta ana faktörün yüksek enflasyon olduğunu belirtti.

IHS Markit İcra Direktörü ve ABD Ekonomisi Kıdemli Ekonomisti Ken Matheny de ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artışın yatırımcıların Fed'in bu yıl dört faiz artışı yapacağına dair öngörüyü fiyatladığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Yükselişin devam edeceği öngörüsünde bulunan Matheny, ABD 10 yıllık tahvil faizinin bu yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,1, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,52 ve 2024'te yüzde 2,83'e yükselebileceği öngörüsünde bulundu.

Matheny, "Yukarı yönlü enflasyon görünümü temelinde, yakın vadeli riskler, tahvil faizlerinde tahminlerden daha hızlı yükselişlere işaret ediyor" dedi.

Piyasalar, enflasyonun uzun süre yüksek kalacağını onaylıyor

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, piyasaların enflasyonun uzun süre yüksek kalacağını onayladığını, Fed'in bunu kabul ettiğini ve cevap vermesi gerektiğini aktardı.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükseliş eğiliminde olduğunu dile getiren Knightley, yaz ayında 2,25 seviyesine ulaşabileceğini söyledi.

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