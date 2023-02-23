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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB, Ukrayna ile vergisiz ticareti sürdürmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'dan ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergileri ve kotaları 1 yıl için kaldıracak düzenleme teklif etti.

Ata Ufuk Şeker   | 23.02.2023
AB, Ukrayna ile vergisiz ticareti sürdürmeye hazırlanıyor

Brüksel

AB Komisyonu, Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklemek için hazırlanan ve ülkeye çeşitli ticari imtiyazlar sağlayacak "Özerk Ticaret Tedbirleri" düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'nın AB ülkelerine ihraç edeceği bütün ürünlerdeki ithalat vergileri, kotalar ve ticari savunma önlemleri 1 yıl süreyle askıya alınacak.

Bu uygulama ile Ukraynalı üreticiler, ihracatçılar ile Ukrayna ekonomine destek verilmiş olacak.

Benzer bir düzenleme geçen yıl da uygulamaya konmuştu.

Teklif, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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