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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Finlandiya Ukrayna’ya üç Leopard 2 tankı gönderecek

Finlandiya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya üç Leopard 2 tipi tank göndereceğini duyurdu.

Atila Altuntaş   | 23.02.2023
Finlandiya Ukrayna’ya üç Leopard 2 tankı gönderecek

Stockholm

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev'e gönderilecek 13. savunma malzemesi paketinin 160 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Leopard 2 tanklarıyla ilgili uluslararası işbirliğinin bir parçası olarak Finlandiya, kullanım ve bakımlarıyla ilgili eğitim de dahil olmak üzere üç Leopard 2 ana muharebe tankını, Ukrayna'ya teslim edilecek." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yeni bir yardım paketi göndereceklerini duyurdu. Jonson, "Kara savaşına yardımcı olmak için Ukrayna'ya 155 mm'lik kundağı motorlu obüs-topçu sistemi Archer göndereceğiz. Bunun yanı sıra Leopard 2 tankları da gönderebiliriz." dedi.

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