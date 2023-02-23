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Dünya

AB Komisyonu: Avrupa son 3 yılda en zor sınamalarla karşılaştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın son 3 yılda en zor sınamalarla yüzleşmek durumunda kaldığını söyledi.

Barış Seçkin   | 23.02.2023
AB Komisyonu: Avrupa son 3 yılda en zor sınamalarla karşılaştı

Roma

Von der Leyen, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Palermo Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin yeni akademik yılı açılışına katıldı.

Avrupa'nın en karanlık dönemde gücünü kendi birliğinde bulduğunu ifade eden Von der Leyen, "Son 3 yılda karşı karşıya kalınan sınamalar, Avrupa'nın yüzleşmek durumunda olduğu en zor sınamalardır. Önce pandemi ve ekonomik yansımaları, ardından savaş ve artan hayat pahalılığı. Ancak bu krizler bize bir şeyler de öğretti. Biz Avrupalıların kaderlerinin iç içe olduğunu öğrendik." dedi.

Von der Leyen ayrıca Sicilya adasının da karşı karşıya kaldığı düzensiz göç sorununa değinerek, "Avrupa düzeyinde işbirliği yapmalıyız. İnsan kaçakçılarıyla mücadele etmeliyiz ve ortak ülkelerle diyalog halinde olmalı ve kalma hakkı olmayanların geri gönderilmesi sürecinde işbirliği yapmalıyız. Avrupa, dayanışmasını tüm üye ülkelere ve yerel topluluklara genişletmeli. Tam da bu ruhla göç ve sığınmayla ilgili yeni anlaşmayı önerdik. Göç konusuna Avrupai bir çözüm bulmak mümkün." ifadelerini kullandı.


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