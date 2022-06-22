Dolar
17.36
Euro
18.34
Altın
1,844.78
ETH/USDT
1,089.60
BTC/USDT
20,545.00
BIST 100
2,575.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB, ticaret anlaşmalarına 'çevre' ve 'çalışma standardı' şartı getirecek

Avrupa Birliği (AB), üçünü ülkelerle yapacağı ticaret anlaşmalarına "çevre" ve "çalışma standardı" konularında şartlar getirmeye, bunlara uymayanlara yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

Ata Ufuk Şeker   | 22.06.2022
AB, ticaret anlaşmalarına 'çevre' ve 'çalışma standardı' şartı getirecek

Brüksel

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, ticari ortaklıkların geleceği konusunda hazırladıkları plana ilişkin Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Ticareti daha sürdürülebilir bir hale getirmek istediklerine işaret eden Dombrovskis, ticaret anlaşmalarının AB'nin nüfuzunu, ekonomik büyümesini ve kalkınmasını artırdığını söyledi.

Dombrovskis, "Ticaret anlaşmalarını pozitif değişimin daha büyük bir itici gücü haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ticaret anlaşmalarındaki şartların uygulanmasını daha güçlü hale getireceklerine işaret eden Dombrovskis, "Anlaşmalardaki çalışma ve iklim taahhütleri yerine getirilmezse yaptırımlara başvuracağız." İfadesini kullandı.

AB'nin son yıllarda yaptığı ticaret anlaşmalarında çalışma ve çevre standartları konularında bölümler yer alıyor. Ancak bu konulardaki anlaşmazlıklar müzakere ile çözülmeye çalışılıyor.

AB Komisyonunun teklifi, söz konusu anlaşmazlıkların giderilememesi halinde son çare olarak yaptırımın devreye girmesini içeriyor.

Bu çerçevede Paris İklim Anlaşması veya Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel ilkelerinin ihlali sonucunda yaptırım uygulanması söz konusu olacak.

Öte yandan, AB üyesi 27 ülke adına ticaret anlaşması yapma yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamuda görev yapanlar ile sigortalı çalışanların avukatlık stajına ilişkin yönetmelik yürürlükte
Dodurga'da 13 yıl sonra "başkanlık seçimi" heyecanı yaşanıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Terör sığınaklarından İsveç silahlarının çıkmayacağına ikna edilmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını havadan inceledi
Sağlık Bakanı Koca'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama

Benzer haberler

AB, ticaret anlaşmalarına 'çevre' ve 'çalışma standardı' şartı getirecek

AB, ticaret anlaşmalarına 'çevre' ve 'çalışma standardı' şartı getirecek

Avrupalıların AB üyeliğine desteği artıyor

Alman İç İstihbarat Raporları'nda PKK

Kullanım süresi birkaç dakikalık plastikler doğada yüzyıllarca kalabiliyor

Kullanım süresi birkaç dakikalık plastikler doğada yüzyıllarca kalabiliyor
Almanya, AB'nin yeni benzinli ve dizel otomobillerin 2035'te yasaklanması planını reddetti

Almanya, AB'nin yeni benzinli ve dizel otomobillerin 2035'te yasaklanması planını reddetti
AB'den yoksul ülkelere 600 milyon avro destek taahhüdü

AB'den yoksul ülkelere 600 milyon avro destek taahhüdü