Dolar
14.72
Euro
16.13
Altın
1,916.64
ETH/USDT
2,657.40
BTC/USDT
39,659.00
BIST 100
2,079.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AB, Amazon'un MGM'yi satın almasını onayladı

Avrupa Birliği (AB), e-ticaret şirketi Amazon'un medya alanında faaliyet gösteren Metro Goldwyn Mayer'i (MGM) satın almasına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 15.03.2022
AB, Amazon'un MGM'yi satın almasını onayladı

Brüksel

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD firması Amazon'un MGM'yi satın almasına yönelik rekabet incelemesinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu satın almanın Avrupa'da rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldığı belirtildi.

Amazon, geçen yıl MGM'yi 8,45 milyar dolara satın almak için anlaştığını açıklamıştı.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonunun yetkileri dahilinde bulunuyor.

AB Komisyonu, bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı
Türkiye'de 24 bin 614 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, Nijer'e 200 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
Güney Afrika Kovid-19 ulusal afet durumunu 1 ay uzattı
Hollanda'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

Benzer haberler

AB, Amazon'un MGM'yi satın almasını onayladı

AB, Amazon'un MGM'yi satın almasını onayladı

JEF ülkeleri: Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

AB, Rus milyarder Roman Abramoviç'i yaptırım listesine ekledi

Beyaz Saray: Biden, Ukrayna konulu NATO ve AB zirvelerine katılmak üzere Avrupa'ya gidecek

Beyaz Saray: Biden, Ukrayna konulu NATO ve AB zirvelerine katılmak üzere Avrupa'ya gidecek
AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e 'kardeş katlini' durdurma çağrısı

AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e 'kardeş katlini' durdurma çağrısı
NATO ülkelerinin liderleri Brüksel'de olağanüstü zirve yapacak

NATO ülkelerinin liderleri Brüksel'de olağanüstü zirve yapacak