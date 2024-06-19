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Ekonomi

AB, 2025 taslak bütçesini hazırladı

Bütçeye ilave olarak, AB Komisyonu, üye ülkelere Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı çerçevesinde 72 milyar avro fon dağıtacak.

Ata Ufuk Şeker  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
AB, 2025 taslak bütçesini hazırladı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB'nin 2025 yılı bütçesinin 199,7 milyar avro olmasını teklif etti.

AB Komisyonu, Birlik 2025 yılı bütçe taslağı teklifini açıkladı. Buna göre, AB'nin gelecek yıl bütçesi 199,7 milyar avro olacak.

Bütçeye ilave olarak, AB Komisyonu, üye ülkelere Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı çerçevesinde 72 milyar avro fon dağıtacak.

Bütçe, Avrupa'nın stratejik özerkliğini ve küresel rolünü güçlendirmeye, yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmaya ve istihdamı artırmaya odaklanacak.

Bütçeden, Ortak Tarım Politikası'na 53,8 milyar avro, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 49,2 milyar avro, uluslararası işbirliği ve ortaklara 16,3 milyar avro, Ukrayna'ya 10,9 milyar avro kredi ve 4,3 milyar avro hibe, araştırma ve geliştirme programlarına 13,5 milyar avro, stratejik yatırımlara 4,6 milyar avro, uzay harcamalarına 2,1 milyar avro, Erasmus eğitim programına 4 milyar avro, çevre ve iklim eylemine 2,4 milyar avro, sınırların korunmasına 2,7 milyar avro, göçle ilgili harcamalara 2,1 milyar avro ve savunma alanına 1,8 milyar avro kaynak tahsis edilecek.

Komisyon'un hazırladığı taslak bütçe, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakerelerin ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini, merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı yapıyor.

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