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Dünya

AB Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları askıya aldı.

Ata Ufuk Şeker  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
AB Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

Brüksel

AB Konseyi, üye ülke dışişleri bakanlarının Brüksel'de düzenlediği toplantıda, Suriye'ye uygulanan AB yaptırımlarıyla ilgili alınan kararları açıkladı.

AB ülkelerinin, Suriye'deki durumu göz önünde bulundurarak bir dizi kısıtlayıcı tedbiri "askıya almaya" karar verdikleri belirtilen açıklamada, kararın AB'nin Suriye'de kapsayıcı bir siyasi geçişi, ekonomik toparlanmayı, yeniden yapılanmayı ve istikrarı destekleme çabalarının bir parçası olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "AB, Suriye'deki temel ekonomik sektörlerdeki kısıtlayıcı önlemleri askıya aldı." ifadesi kullanıldı.

Enerji, ulaşım, finans ve bankacılık gibi sektörlerde işlemlerin kolaylaştırılacağı aktarılan açıklamada, petrol, gaz ve elektrik dahil enerji ile ulaştırma sektörlerindeki önlemlerin askıya alınması kararı alındığı kaydedildi.

Suriye'deki Sanayi Bankası, Popüler Kredi Bankası, Tasarruf Bankası, Tarım Kooperatif Bankası ve Suriye Arap Havayollarının yaptırım listesinden çıkarılacağı, Suriye Merkez Bankasına da fon ve ekonomik kaynakların sağlanmasına izin verileceği ifade edildi.

AB bankaları ile Suriye bankaları ve finans kuruluşları arasında bankacılık ilişkileri kurulmasına yönelik yasağa belirli muafiyetler getirileceğine dikkati çekilen açıklamada, böylece özellikle enerji ve ulaştırma sektörleriyle ile insani ve yeniden inşa amaçlı işlemlere izin verileceği belirtildi.

Yaptırımlardaki insani durum muafiyetinin uygulanmasının da süresiz biçimde uzatılacağı, kişisel kullanıma yönelik lüks malların Suriye'ye ihraç yasaklarına son verileceği bildirildi.

AB Konseyinin bu konudaki çalışmalarını sürdüreceği ve daha fazla ekonomik yaptırımın askıya alınıp alınamayacağının ileride değerlendireceği, ülkedeki durumun yakından takip edileceği aktarıldı.

Açıklamada, Beşşar Esed rejimi, kimyasal silah ve yasa dışı uyuşturucu ticareti ile silah ticareti gibi çeşitli alanlardaki AB yaptırımlarının devam ettiği, alınan yeni kararlarla ilgili yasal düzenlemelerin de yarın AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bilgisi verildi.

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları iç savaşın başlamasının ardından Mayıs 2011'de başladı.

Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı.

Beşşar Esed'den bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.

Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı.

Bu yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.

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